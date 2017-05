PSG : Sanctions clémentes pour Thiago Motta et Di Maria

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Expulsés lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre Nice dimanche dernier (3-1), Angel Di Maria et Thiago Motta connaissent désormais leurs sanctions, après l'annonce du verdict de la commission de discipline de la LFP. Auteur d'un tacle violent sur Arnaud Souquet, l'attaquant argentin est suspendu pour deux matchs ferme, plus un avec sursis. Et le milieu de terrain italien, qui a bousculé Paul Baysse d'un coup de tête, écope, lui, d'une suspension de deux matchs ferme. Des sanctions plutôt clémentes, puisque les deux joueurs pourront jouer le dernier match de Ligue 1 contre Caen et la finale de la Coupe de France face à Angers.