PSG : Sanchez puis Özil, Paris va tenter un mercato canon

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Comme annoncé par le journal L’Equipe plus tôt dans la semaine, le Paris Saint-Germain a clairement fait d’Alexis Sanchez l’une de ses priorités estivales.

Le Paris Saint-Germain passe à l’action. Après un mercato estival raté en 2016, les dirigeants du club de la capitale ont décidé de prendre les choses en main. Et comme le journal L’Equipe l’avait indiqué plus tôt dans la semaine, Alexis Sanchez semble clairement être l’une des priorités du club afin de renforcer le secteur offensif d’Unai Emery en vue de la saison prochaine.

Selon les informations de Yahoo Sport, les contacts se multiplient et sont réguliers entre le Paris Saint-Germain et l’entourage de l’international chilien. Le PSG devrait même très rapidement proposer 55 ME à Arsenal pour s’en attacher les services. Une somme qui ne devrait pas faire céder Arsène Wenger, plutôt en position de force sur ce dossier. En effet, même si le contrat du joueur arrive à son terme dans un an, la liste imposante de courtisans à la signature de l’ancien joueur du Barça va permettre au club londonien de faire monter les enchères. Pour rappel, Chelsea et Manchester City sont sur le coup alors que certains clubs chinois sont prêts à faire des folies pour lui. Et des folies, il faudra en faire. Effectivement, le joueur souhaite augmenter ses émoluments à 350 000 euros par semaine. Un salaire que le club d'Arsenal a décidé de ne pas accorder à son meilleur joueur.

Enfin, Alexis Sanchez ne serait pas le seul joueur observé avec attention du côté d’Arsenal par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mesut Özil est également suivi par les décideurs parisiens. Néanmoins, Yahoo Sport précise qu’aucune offre concrète n’a été encore formulée concernant le meneur de jeu la Mannschaft. Récemment, Julian Draxler expliquait au micro de RMC Sport qu’il apprécierait particulièrement d’évoluer avec son compatriote allemand dans la capitale. Un souhait bientôt exaucé ? L’été promet en tout cas d’être animé du côté du PSG…