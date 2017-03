PSG : S'il a renversé un supporter, Thiago Motta ne l'a pas vu

Dans : PSG, Ligue des Champions, Info.

Accusé d'avoir renversé un supporter du Paris Saint-Germain, jeudi matin, à son retour dans la capitale après la déroute à Barcelone, Thiago Motta ne se sent pas coupable...

Mercredi soir, le club parisien a connu la pire désillusion de son histoire en subissant une terrible remontada du Barça, qui a renversé le huitième de finale de Ligue des Champions en gagnant 6-1 après le 4-0 de l'aller. Cette claque va laisser des traces à Paris. Et les joueurs du PSG l'ont rapidement compris à leur retour sur le sol français ce jeudi à 5h du matin, quand ils ont été bousculés par leurs supporters. L'un d'entre eux aurait même été renversé, puis blessé au dos par la voiture de Thiago Motta. « Il l'a tamponné et il a pris la fuite », a assuré, sur BFM TV, un proche de ce fan, qui a même porté plainte. Une version des faits démentie depuis par le clan du milieu de terrain italien.

« Thiago était à l'arrêt, sa femme était à ses côtés et des supporters tapaient sur sa voiture, sur le capot et sur les côtés. Il a voulu quitter les lieux. Il a passé la marche avant, mais n'a absolument pas la sensation d'avoir renversé un supporter. Si tel est le cas, il en est désolé, mais ceci n'est pas établi », a expliqué, sur Le Parisien, son agent et avocat Alessandro Canovi, qui estime donc que l'acte de Thiago Motta, s'il est confirmé, est totalement involontaire.