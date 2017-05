PSG : Rothen conseille Al-khelaifi sur un choix crucial

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec la démission d’Olivier Létang et le changement de poste annoncé de Patrick Kluivert, le Paris Saint-Germain a besoin d’un nouveau directeur sportif.

Et cette fois, le club de la capitale ne veut surtout pas se tromper. L’heureux élu sera probablement un dirigeant expérimenté et doté d’un bon répertoire. C’est pourquoi les noms d’Antero Henrique et d’Andrea Berta circulent ces derniers jours. De son côté, Jérôme Rothen se demande pourquoi le président Nasser Al-Khelaïfi se casse la tête alors que son ancien DS Leonardo rêve de revenir à Paris.

« Il y a un mec qui était là et qui est parti, c’est Leonardo. Je ne comprends pas le club. Leonardo, que l’on aime ou que l’on n’aime pas, il connaît ce club, il le respecte. Il a mis des choses en place et il est respecté de tout le monde, a souligné l’ancien Parisien sur RMC. Je suis pour son retour, car c’est compliqué d’en trouver un de bien. Lui, il va aller voir les joueurs qui ont foutu un peu le bordel, qui ont fait des petits clans à droite et à gauche, et il va leur dire : "Vous voulez faire ça ? Vous dégagez." Et il ira en chercher d’autres. »

Le travail de Leonardo paye toujours

« Il a un grand portefeuille, il connaît le football. La preuve, le recrutement qu’il a mis en place existe encore aujourd’hui. Et heureusement que ce recrutement est encore là, car avec le recrutement de cette année, je ne sais même pas où l’on serait », a lâché le consultant, qui se souvient que le Brésilien est à l’origine des arrivées de Marco Verratti, Thago Motta, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva.