PSG : Riolo se moque des pauvres anti-PSG primaires

Daniel Riolo n'a pas manqué de saluer la très nette victoire du PSG samedi soir contre Monaco en Coupe de la Ligue, le journaliste de RMC en profitant pour mettre quelques pendules à l'heure. Car pour Daniel Riolo, nombreux sont ceux qui souhaitaient la victoire de l'ASM juste pour le plaisir de mieux détruire le Paris Saint-Germain. Cependant le scénario n'a pas été celui attendu, et le PSG a fait taire tout le monde, même si cela n'efface pas le désastre de Barcelone.

« L’équipe qui fait rêver la France, qui écrase tout le monde et que le PSG doit jalouser est dépassée dans ce match ! Paris gagne 4/1 ! Non mais ça à l’air de rien, mais face à la meilleure attaque d’Europe, face à tout le cirque stupide entendu autour de ce match, au drame que le PSG a visiblement évité… C’est une sacrée performance non ? Monaco était supérieur à peu près partout, non ? C’est pas ce qu’on dit tous nos médias ? 4/1, c’est sévère, et pourtant en forçant, Paris aurait même pu mettre une raclée historique en finale de l’épreuve ! Au PSG, Verratti, Motta, Rabiot, le milieu a été excellent. Devant, Di Maria est certainement l’homme du match. Cavani a été égal à lui-même. Les latéraux mis à part, Paris a tout bien fait ! La déroute du Camp Nou a tout effacé, mais ce PSG est irrésistible en 2017 et il a raté, tout seul, sur un match surréaliste l’occasion de faire de cette année un moment unique ! Et évidemment, notre football français en a fait des tonnes sur cet ASM en voulant soigneusement enfoncer le PSG ! L’ASM mérite beaucoup d’éloges, mais sans que ça pousse à dévaloriser ce PSG ! Et pour l‘instant, Paris a gagné un titre, Monaco pas encore… », écrit, sur son blog, un Daniel Riolo bien chambreur.