PSG : Riolo l'affirme, Paris n'est toujours pas un grand d'Europe

Dans : PSG, Ligue 1.

Si le Paris Saint-Germain veut remporter la Ligue des Champions dès cette saison, il devra se renforcer en défense et dans l'entrejeu durant ce mercato, selon Daniel Riolo.

Après une saison dernière compliquée, avec deux échecs en L1 et en Ligue des Champions, le club de la capitale française semble avoir retrouvé son rouleau compresseur en ce mois d'août. Le PSG a d'abord remporté le Trophée des Champions face à Monaco (1-2) avant de gagner facilement contre Amiens (2-0) et Guingamp (0-3) en championnat. Dimanche, sous la houlette de sa nouvelle grande star, Neymar, Paris a déroulé son football. Si l'association entre le Brésilien et Cavani promet, Daniel Riolo estime que l'arrivée de l'ancien joueur du Barça n'a pas dissimulé toutes les carences du club francilien.

« Si le PSG veut être comparé aux grands d’Europe, et bien disons le clairement, rien n’a changé. Et Neymar n’y fera rien. Ce 4-3-3 est insupportable en l’état, je veux dire avec ces hommes-là. Pensez une seconde au milieu du Real puis à celui du PSG, vous pouvez tourner de l’oeil. Le chantier du club, d’Emery est là. Rien de nouveau de ce côté-là. Le PSG n’a pas d’arrière gauche. Et le milieu est défaillant. J’entends beaucoup que Motta ralentit le jeu. Mais non ! Vous avez vu Rabiot ? Il joue à l’envers. Les contrôles et prises de balle sont toujours dans le sens inverse du jeu. C’est toujours pareil avec lui. On connaît ses qualités et capacités, mais combien de fois il les montre dans une saison ? Et Verratti, il accélère le jeu ? Non jamais ou rarement. Le reste, Di Maria, Sanchez, Mbappé… C’est pas le plus important », a lancé, sur son blog RMC, Riolo, qui avoue donc que le PSG n'a pas forcément besoin de recruter en attaque. Le journaliste devrait être en partie écouté puisqu'Antero Henrique souhaite faire venir un nouveau milieu défensif... mais pas de latéral gauche.