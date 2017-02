PSG : Riolo dézingue Areola et sa petite bande de potes

Dans : PSG, Ligue 1.

Coupable d'une grossière erreur lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au LOSC mardi (2-1), Alphonse Areola essuie de nombreuses critiques. Et Daniel Riolo n'a pas dérogé à la règle.

Trop, c'est trop... Après une bonne première partie de saison, Areola est en train de se saborder à Paris. Contre Lille, le portier français a failli faire perdre son équipe, à cause d'un dégagement totalement raté, qui avait permis à De Préville d'égaliser. Mais Lucas a finalement sauvé le club de la capitale en marquant dans les dernières minutes de jeu (2-1). Si ce match s'est terminé sur une bonne note, personne n'oublie la bourde d'Areola. Et Daniel Riolo n'a pas hésité à dire que le jeune francilien suit le destin de Landreau ou de Revault, qui n'ont jamais confirmé leur grand talent au PSG à cause notamment de la pression.

« Il n’y a pas à avoir mal au cœur pour Areola, c’est un joueur professionnel. On a l’impression que le PSG a recruté un crack (...) Ce sont des joueurs professionnels. S’ils ne peuvent pas subir ça, et bien ils changent de club ! C’est une sacrée boulette ! Le problème c’est qu’Areola est une passoire depuis maintenant plusieurs semaines. Il faut le dire. On n’est pas là pour jouer les assistantes sociales. Quand il partira comme Revault à l’époque, on dira que c’est dommage. Il ne peut pas être nonchalant comme sur ce contrôle. Cette nonchalance , elle frappe au PSG le petit groupe de joueurs français. Ce sont toujours les mêmes ! La petite bande Aurier-Kurzawa-Rabiot-Areola a du mal. Eux, c’est de la suffisance. Areola, il n’a pas fait une boulette, il en a fait mille. L’exemple, c’est Hatem Ben Arfa. Lui il a vraiment galéré en début de saison. Il a fermé sa gueule, il a bossé. Rien à voir avec la petite bande ! », a lancé, sur les ondes de RMC, Daniel Riolo, qui estime donc qu'Areola va droit dans le mur sous le maillot parisien, à l'image des Français de l'effectif parisien.