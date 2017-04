PSG : Riolo dénonce une injustice après l’exploit à Metz

Dans : PSG, Ligue 1.

Parti pour s’imposer tranquillement, le Paris Saint-Germain a dû s’employer pour venir à bout de Metz (2-3) mardi en championnat. Un scénario lié à un certain relâchement côté parisien.

« Je pense que par moments, on a manqué un peu de respect à l'adversaire », a reconnu Blaise Matuidi après la rencontre. Passé tout près de la défaite, notamment après un coup-franc de Yann Jouffre sur la barre, le club de la capitale ne peut pas échapper aux critiques. Ce que Daniel Riolo ne comprend pas. De son côté, le consultant de RMC aimerait que les Parisiens soient traités comme l’AS Monaco ou le Real Madrid.

« Je ne retire rien des critiques qu’il faut adresser à Paris, mais le PSG s’en est sorti, a-t-il commenté. Quand c’est Monaco qui s’en sort d’un rien contre Angers, puis contre Dijon, c’est formidable. Quand le Real accumule ce genre de scénario contre des "petits" en Liga, c’est bien. Mais quand c’est le PSG, ça frise la honte ? C’est, je crois, un brin injuste. Dans cette fin de championnat, le PSG accumule les victoires et reste impliqué dans la course au titre. Ce but inespéré du bon soldat Matuidi comptera certainement dans cette fin de saison… » Sans la tête du milieu de terrain, Paris aurait sûrement offert le titre à l'ASM.