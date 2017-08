PSG : Riolo demande à Paris de ne pas recruter Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Nasser Al-Khelaïfi avait promis un mercato de feu après l’échec de la saison dernière, et le président parisien a d’ores et déjà tenu parole.

Daniel Alves et Neymar ont notamment rejoint le club de la capitale, tandis que Paris se positionne clairement sur Fabinho et surtout Kylian Mbappé. Des opérations spectaculaires, notamment en ce qui concerne l’attaquant monégasque. Un peu trop même pour Daniel Riolo, qui se mouille dans ce marché des transferts et n’hésite pas à demander au PSG de reculer dans le dossier Mbappé, afin de ne pas froisser les grands clubs européens qui tiquent déjà sur le transfert de Neymar. Etonnant.

« Plus les jours passent, plus je me dis que Paris doit lâcher le dossier Mbappé. Neymar, ok, on a compris. Mais Mbappé ? Le joueur ne s’est pas d’abord décidé à partir, puis oui. Le Real ? Le PSG ? Les chiffres arrivent. Ils feraient tourner la tête de n’importe qui. Monaco ne veut pas vendre au PSG et annonce donc un chiffre astronomique. Ce chiffre handicape le Real. Comment aller le vendre 100 au Real si on a dit que pour Paris, c’était 160 ou 180 ? L’enthousiasme d’un PSG qui ferait sauter la banque en un été n’a été qu’un feu de paille. Aujourd’hui, même au club, on se demande s’il est judicieux d’aller plus loin. D’autant que Monaco résiste aussi sur Fabinho. Le PSG ne devrait-il pas aller taper à une autre porte ? Les clubs européens observent de près ce que fait le PSG. Ils ne lâcheront rien, et c’est bien normal, sur le fair-play financier. Le PSG agace les autres. Ceux qui estiment avoir plus de droit dans le foot européen. Pourquoi ne pas les entendre ? Au moins un peu. Aller se brouiller avec les "historiques" n’apporterait rien de bon. Etre en bons termes avec ses concurrents sur un marché, ce n’est pas interdit. Que le PSG soit méchant, dur sur le terrain, pas que sur le marché. Il y a donc plein de raisons, bonnes ou moins, qui devraient pousser Paris à lâcher Mbappé. Et si pour lui le train passe cette année, ce n’est pas très grave », explique ainsi le polémiste de RMC, qui préfèrerait voir le PSG se concentrer sur le recrutement d’un milieu de premier choix afin de compenser le départ de Blaise Matuidi.