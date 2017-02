PSG : Riolo conseille le Paris SG pour éliminer le Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans une semaine jour pour jour, le Paris Saint-Germain disputera son match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Il est évident que la qualification du PSG face à l'ogre catalan serait un énorme exploit, et bien peu sont ceux qui osent y croire ouvertement, en dehors des fans du club de la capitale. Sur RMC, Daniel Riolo admet que la partie sera compliquée pour le Paris Saint-Germain, mais il a tout de même quelques conseils à donner à Unai Emery sur la manière d'aborder ce choc.

« Ce n’est pas pensable qu’il ne tente pas quelque chose Emery. C’est en avril 2013 que le PSG a été le plus proche d’éliminer Barcelone, avec Ancelotti. A l’aller, il ne joue qu’avec Matuidi en milieu défensif avec Beckham et Pastore, un système assez offensif. Au retour le milieu c’est Verratti-Motta avec Pastore puis Lucas-Ibrahimovic-Lavezzi. Quitte à tenter la bagarre, alors autant que ce soit avec de la technique et du risque ! Tu peux tenter. Draxler ça peut se tenter derrière Cavani. Pastore sera-t-il guéri ? On ne sait jamais avec lui, mais même s’il joue une heure tu peux tenter. En tout cas, je pense que c’est dans ce système qu’il pourra embêter le Barça. Les latéraux ? On met les meilleurs ! Le PSG a toujours des emmerdes avec la doublette Aurier-Kurzawa. Avec Meunier, le PSG gagne ! », a fait remarquer, sur RMC, Daniel Riolo.