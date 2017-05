PSG : Riolo compare Ben Arfa et Lo Celso, ça pique !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Déjà auteur d’une belle entrée en jeu contre le Sporting Club de Bastia au Parc des Princes il y a une semaine de cela, délivrant une passe décisive pour Marquinhos, Giovani Lo Celso (21 ans) a encore signé une entrée remarquée à Geoffroy-Guichard ce dimanche soir face à l’AS Saint-Etienne. Entré en jeu pour quelques minutes seulement, l’Argentin a délivré un bijou de passe décisive à Julian Draxler pour le dernier but parisien, au cours du temps additionnel. Une entrée en jeu qui n’est pas passée inaperçue aux yeux de Daniel Riolo, qui en profite au passage pour tacler gentiment Hatem Ben Arfa, écarté du groupe parisien depuis plusieurs semaines.

« Lo Celso est venu très tôt au PSG pour s’acclimater, travailler, s’adapter. Là, on vient de le voir sur deux bouts de match. Ce qu’il montre est très intéressant, avec une vraie technique. C’est très largement supérieur à ce que Ben Arfa a montré. On nous a expliqué qu’il fallait donner sa chance, qu’il fallait du temps… Bah, la preuve qu’on peut le faire. On peut montrer son état d’esprit. Si on est capable de faire une passe ou si on veut tout croquer tout seul. On sait que maintenant Ben Arfa est écarté, non pas par Emery, mais plus haut. Il va partir et ce sera un terrible échec pour le PSG » a expliqué le consultant pour RMC Sport. Ce qui est certain, c’est que l’avenir des deux joueurs ne s’écrit pas franchement au même endroit en vue de la saison prochaine, l’Argentin étant censé s’installer dans la durée au PSG, tandis que l’international français, poussé vers la sortie, est convoité par Nice et Galatasaray.