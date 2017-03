PSG : Riolo balance les noms ceux qui doivent dégager de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Daniel Riolo est en mode très agacé contre le Paris Saint-Germain et ce ne sont pas les menaces d'un procès de la part du clan Verratti qui vont faire taire le journaliste de RMC. Et justement, après la victoire du PSG à Lorient, Daniel Riolo réclame que des joueurs parisiens soient éjectés en fin de saison. Les cibles ne manquent pas, même si notre confrère a deux noms précis en tête.

« Aurier et Kurzawa, le PSG doit les virer. Il n’y a rien à en tirer. Rabiot ne peut pas alterner le super et le médiocre. Et lui aussi doit augmenter son exigence mentale. Verratti, s’il ne change pas d’attitude et continue sa vie non-conforme avec l’exigence du haut niveau, doit partir aussi. Ailleurs, il sera surveillé et sera évidemment très fort. Le PSG doit absolument se doter d’une réelle autorité. Sans cela, il restera un club de joueurs capricieux », a prévenu Daniel Riolo, qui estime que Nasser Al-Khelaifi est beaucoup trop gentil avec son effectif et devrait clairement taper du poing sur la table lorsque les choses dérapent. Des propos qu'il avait déjà tenus après l'affaire Périscope mais que le patron du Paris Saint-Germain ne semble pas vouloir appliquer. Jusqu'à quand ?