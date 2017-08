PSG : Riolo annonce un accord imminent avec Mbappé !

Dans : PSG, Monaco, Mercato.

En raison des 222 M€ que le Paris Saint-Germain s’apprête à débourser pour Neymar, beaucoup se demandent si le vice-champion de France respecte le fair-play financier. Manifestement, le club de la capitale, que l’UEFA a déjà sanctionné par le passé, ne craint pas de dépasser les limites fixées par l’instance européenne.

On imagine que les dirigeants parisiens ont pris leurs précautions afin d'éviter de nouveaux problèmes. Et la marge serait suffisamment grande pour permettre au PSG de se lancer dans une autre opération XXL. Comme nous vous l’indiquions ce jeudi, Paris fait partie des formations susceptibles d’accueillir Kylian Mbappé (18 ans), désireux de quitter l’AS Monaco. Une hypothèse plus que probable pour Daniel Riolo qui révèle des négociations avancées entre les deux parties.

« Mbappé a envie de partir. Il va quitter Monaco avec le Barça, le Real Madrid et le PSG probablement comme point de chute pour lui. Je pense en tout cas qu'il ne sera plus à Monaco. Il y a des discussions qui sont très avancées avec le PSG, je l'assure, a révélé le consultant de RMC. Après je n'affirme pas à 100% qu'il viendra à Paris, mais c'est chaud. Si les discussions sont à ce point avancées, je pense que le problème du fair-play financier est déjà évacué. » Même si Paris se sent capable de recruter l’attaquant estimé à 180 M€, Monaco ne souhaite toujours pas renforcer son concurrent.