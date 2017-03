PSG : Riolo accuse encore Verratti de se mettre minable en boîte

Dans : PSG, Ligue 1.

L'agent de Marco Verratti a beau avoir annoncé qu'il avait chargé un avocat de s'occuper des accusations de L'Equipe et de Daniel Riolo, ce dernier n'est lui pas décidé à se taire. Car si du côté du quotidien sportif on fait profil bas, le journaliste de RMC en a remis une couche sur le milieu de terrain du PSG, qu'il accuse toujours de trop faire la bringue à Paris. Et Daniel Riolo de ne pas mâcher ses mots, accusant également l'agent de Marco Verratti d'être une vraie calamité pour le Paris Saint-Germain.

« Le plus grave, c’est le chantage de Verratti par le biais de son agent. Il prend le club en otage. Soit vous le laissez faire ce qu’il veut, soit on se casse. C’est le message. Il fait déjà ce qu’il veut. Il est couvert. Tous les médecins savent que son hygiène de vie est déplorable. Il est sorti samedi, pas lundi, je dis bien samedi avant le match contre le Barça. Et il n’était pas dans un bel état. C’est régulièrement qu’il n’est pas dans un bel état. La base c’est d’être sain. Toutes les saisons, il rate le money time à cause de blessures. Cette année, il a des crampes après 60 minutes contre le Barça à l’aller. Étonnant. Au match retour, il est mauvais comme les autres. Tout les patrons de boites sont au courant. Personne ne doit être plus important que le PSG. Marco Verratti est un petit génie qui devrait faire gagner souvent le PSG, mais qui ne le fait pas souvent. Le PSG ne doit pas avoir peur des agents. Donato Di Campli, l’avocat de province enrichi, il vient parader. Mais ferme-là Di Campli ! T’es qui ? On ne te connait pas ! », a balancé à l’antenne Daniel Riolo, histoire de bien enfoncer le clou.