PSG : Rien de prévu pour Neymar à Paris

Alors que plusieurs sources, dont Europe 1, annonçaient une présentation de Neymar au Paris Saint-Germain pour mercredi, il n'en est finalement rien... pour le moment.

Au sein du club de la capitale française, l'arrivée de Neymar ne fait plus aucun doute. L'attaquant de 25 ans va bien signer un contrat en or massif au PSG, qui va lever sa clause libératoire de 222 ME pour l'arracher des mains du FC Barcelone. Si ce transfert semble bouclé, la finalisation de celui-ci n'est toujours pas claire. De la visite médicale à la présentation au public en passant par sa signature, quelques détails sont à régler. Mais une chose est désormais certaine, et contrairement à ce qui était dit dans les médias ces dernières heures, Neymar n'ira pas au Qatar.

Selon Le Parisien, l'international brésilien ne passera pas par Doha pour sa visite médicale. Actuellement en Chine pour des événements promotionnels, l'ancien joueur de Santos devrait s'envoler mardi soir pour retrouver l'Europe... et potentiellement poser ses valises à Paris. Quoi qu'il en soit, la présentation de Neymar n'est pas encore programmée puisque « la Préfecture de Police de Paris assure n'avoir reçu aucune demande pour sécuriser un site de la capitale ». Encore un peu de patience...