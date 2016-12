PSG : Riccardo Orsolini, un coup à la Verratti pour Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Paris l’a prouvé par le passé, il sait aussi bien recruter des joueurs confirmés que des éléments prometteurs, avec plus ou moins de réussite.

Mais en Italie, la réputation du champion de France n’est plus à faire, le club francilien ayant tout de même chipé des joueurs comme Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani, Verratti, Lavezzi ou Marquinhos à des formations transalpines souvent de premier ordre. De quoi forcément être un adversaire qui compte sur le marché des transferts, et cela pourrait permettre au PSG de faire un coup osé cet hiver. En effet, Gianluca Di Marzio, le roi du mercato en Italie, annonce que Paris s’est mis sur les rangs pour recruter Riccardo Orsolini.

Un pari clairement orienté « à la Verratti » puisque le jeune attaquant de 19 ans n’a encore jamais joué en Serie A, et se fait remarquer par ses performances avec Ascoli en Serie B (4 buts et 3 passes décisives). Bergame, le Milan AC, qui a depuis fait machine arrière, la Juventus Turin et même des clubs anglais sont sur les rangs de ce très prometteur attaquant qui préfère le jeu sur les côtés et qui est estimé à 2 ME. Mais forcément, et son club en est bien conscient, avec de tels candidats, sa valeur pourrait sérieusement augmenter, puisque Sky Italia annonce de son côté que Chelsea, sous l’impulsion d’Antonio Conte, pourrait aussi débarquer en force dans ce dossier.