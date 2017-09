PSG : Retenu et envoyé en réserve, le clan Georgen explose !

Dans : PSG, Ligue 1.

Déterminé à mener le Paris Saint-Germain vers les sommets européens, le président Nasser Al-Khelaïfi n’oublie pas pour autant les jeunes Parisiens.

La preuve, le club de la capitale vient de nommer Luis Fernandez directeur sportif du centre de formation. Mais au vu de la richesse de l’effectif professionnel, certains joueurs formés à Paris ont du mal à percer, à l’image d’Alec Georgen (18 ans) qui souhaitait partir en prêt à Bursaspor avec le coach Paul Le Guen. Finalement, le PSG a bloqué son départ alors que le latéral droit est barré par la concurrence. De quoi provoquer la colère du père du joueur cantonné à l’équipe réserve !

« C'est bien gentil de s'occuper des Neymar et Mbappé mais, au final, on se retrouve là, s’est emporté Pascal Georgen dans L’Equipe. Je ne dénigre pas. Alec arrive à une période charnière et ce n'est pas en N 2 (ex-CFA) qu'il va franchir des paliers. À l'échelle de sa carrière, ce n'est pas dramatique mais ce sont six mois perdus dans sa progression. Ça fait un moment qu'il aurait dû être prêté, depuis qu'il a été renvoyé en réserve (janvier 2017). Il faut absolument que sa situation se débloque cet hiver. »

Georgen envisage un départ cet hiver

« Il faut savoir ce qu'on veut. Soit Paris veut le conserver et fait ce qu'il faut pour qu'il progresse, soit il ne compte pas sur lui et, dans ce cas-là, qu'il le vende », a poursuivi le père du défenseur, qui ne comprend pas la politique du PSG avec ses jeunes. En effet, Pascal Georgen constate que le vice-champion de France n’aide pas vraiment ses jeunes. « Rabiot, c'est l'arbre qui cache la forêt. Combien de joueurs sont montés en équipe pro depuis deux ans ? Unai Emery ne fait pas confiance aux jeunes », a-t-il accusé.

La promesse non tenue

« Je sais bien que c'est complexe, pour lui comme pour le PSG, vu la dimension prise par le club, mais il faut être cohérent. Le club dit qu'il veut mettre l'accent sur la formation et, derrière, pas grand-chose. La passerelle n'existe toujours pas. Ils reprochent aux jeunes de partir mais, quand on fait le bilan, Coman (Bayern Munich) joue, Zagadou (Dortmund) est titulaire. La situation leur donne raison. Ça remet en cause notre choix d'avoir prolongé : n'a-t-on pas fait une erreur ? », s’est interrogé le membre du clan Georgen qui, dans le cadre d’une prolongation jusqu’en 2020 cet été, avait reçu l’assurance d’être prêté...