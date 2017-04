PSG : Recalé par Al-Khelaïfi, Luis Fernandez constate les dégâts

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez avait ouvertement proposé ses services au président Nasser Al-Khelaïfi pour aider la cellule de recrutement.

En effet, le consultant veut mettre en place un système qui permettrait d’attirer les nombreux talents de la région parisienne. Un projet qui n’a pas l’air d’intéresser le club francilien, d’où la nouvelle sortie de Luis Fernandez. « Si j'avais un conseil, je dirais qu'il faut créer cette fameuse cellule avec des gens qui connaissent suffisamment bien la région, qui puissent s'implanter pour travailler dedans, a conseillé le technicien interrogé par Goal. Là, les gens se diront "Au PSG, il y a ça", "c'est possible de". Mais pour l'instant, on ne sait pas trop où l'on est. »

« Rabiot ne va pas prolonger... »

Selon lui, le champion de France manque d’une identité, celle qui aurait peut-être permis de conserver Kingsley Coman. « Il n'aurait jamais dû partir. Ça fait partie des erreurs que le PSG ne peut plus se permettre de reproduire, a-t-il prévenu. On sent aussi que Rabiot ne va pas prolonger... Pour moi, le club doit mettre quelque chose en place pour que les jeunes, à 15-16 ans, puissent se dire "on aura des opportunités parce qu'on a du talent". »

« C'est là que le PSG doit changer de discours. Il faut faire comprendre à ces jeunes que ce qu'ils apprennent aujourd'hui va leur servir pour demain. On doit leur dire "le PSG, c'est votre club. Vous l'avez choisi, vous avez signé, c'est ce que vous avez voulu." Il faut mettre en œuvre une politique sportive qui va leur convenir. Il faut aussi que les parents acceptent », a expliqué Luis Fernandez, qui se verrait bien à la tête de ce projet à Paris.