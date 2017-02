PSG : Rajeunir le Paris SG, l'idée de génie d'Emery est saluée !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain version qatarie a longtemps compté sur ses joueurs les plus expérimentés pour se forger un palmarès. Mais, après le départ de Zlatan Ibrahimovic, et après avoir tenté quelques choix qui n'ont pas payé, Unai Emery a décidé de faire confiance aux jeunes. Ainsi, dimanche soir, au coup d'envoi du Clasico contre l'OM, seul Thiago Silva avait atteint la barre des 30 ans au sein d'une formation dont la moyenne d'âge était de 26 ans comme le rappelle Le Parisien.

En décidant de se passer de certains cadres, l'entraîneur espagnol a fait froncer bien des sourcils, mais comme le constate Frédéric Antonetti dans le quotidien francilien, ce choix est juste excellent et il porte ses fruits. « Ibra est un super joueur, Maxwell je l’adore, comme Thiago Motta, mais il faut constater qu’ils ralentissent un peu le jeu. Emery a choisi de rajeunir l’équipe, ce qui l’a transformé. C’est plus dynamique, plus vivant. Il y a de la vitesse, de la percussion. Attention, avant c’était très bien, mais parfois ça ronronnait. Il faut dire que ses choix sont payants : Rabiot, devant la défense, a pris une dimension phénoménale, Kurzawa a encore des petits soucis défensifs mais il a un gros volume de jeu, Cavani amène de la profondeur et effectue un gros travail. Aujourd’hui, ça marche », fait remarquer l’ancien entraîneur de Lille, visiblement convaincu qu'Unai Emery a trouvé les bons réglages.