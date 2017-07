PSG : Rafler la mise fin août pour Kimpembe, l'Inter y croit

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Auteur d’une saison dernière solide avec le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe reste derrière Thiago Silva et Marquinhos dans la hiérarchie des défenseurs centraux aux yeux d’Unai Emery. De plus, le probable recrutement d’un joueur supplémentaire à ce poste pourrait pousser l’international français de 21 ans à se poser des questions sur son avenir. Le PSG reste attaché à son joueur, mais celui-ci voudra forcément avoir un temps de jeu conséquent dans l’année à venir. Et pour cause, il est actuellement le favori dans l’esprit de Didier Deschamps pour prendre la place de quatrième défenseur central des Bleus pour la Coupe du Monde 2018 derrière les intouchables Umtiti, Koscielny et Varane.

Selon les informations du journal L’Equipe, l’Inter Milan se verrait bien profiter de la situation. Effectivement, Walter Sabatini, directeur sportif du club italien, aurait d’ailleurs appelé Antero Henrique afin de prendre des renseignements sur la situation de l’international français. Le contenu de la discussion entre les deux hommes n’a pas filtré. Une chose est sûre : Paris souhaite conserver son joueur. Mais le quotidien national précise bien que l’éventuelle arrivée d’un quatrième défenseur central en fin de mercato sera sans doute de nature à faire douter Presnel Kimpembe sur son avenir… « La clé est là » reconnait sans problème Walter Sabatini.