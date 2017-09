PSG : Rabiot ou Verratti, Courbis change radicalement d'avis

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire face à l’Espagne samedi soir, Marco Verratti, à l’image de la sélection italienne dans son ensemble, a pris l’eau à Santiago Bernabeu (3-0). Outre cette mauvaise prestation, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain connaît un début de saison difficile sous les couleurs du club de la capitale sur un plan personnel. Contrairement à Adrien Rabiot, l’international italien a du mal à se montrer décisif et à peser de manière importante sur le jeu de son équipe. Sur RMC, Roland Courbis n’a pas hésité à comparer les deux milieux de terrain du PSG. Et s’il devait choisir entre les deux, l’ancien coach du MHSC choisirait l’international français, qui devrait débuter sur le banc des Bleus face au Luxembourg ce dimanche soir.

« Ça fait plusieurs mois que par curiosité je regarde les faits et gestes de Verratti. Je regarde son efficacité, la réflexion dans son jeu… Et aujourd’hui si je dois choisir entre Rabiot et Verratti, en tant que coach je prends Rabiot. Il y a peu de temps encore, je n’aurais pas hésité une seconde en faveur de l’Italien… Qu’est-ce que cela veut dire ? Que Rabiot a progressé, que Verratti a régressé, ou les deux ? J’aimerais qu’on demande aux supporters du PSG, s’il devait se séparer d’un des deux, absolument, à cause du FPF, qui choisirait-il ? » s’interroge le consultant, convaincu que le joueur formé au PSG est désormais supérieur à celui qui était courtisé par le FC Barcelone cet été.