PSG : Rabiot n'est pas certain d'être le Steven Gerrard du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Au sein du onze du PSG version qatarie, il est l'un des rares à être un produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, et il symbolise à lui seul l'esprit des titis parisiens. Révélé aux yeux de toute l'Europe, lors de la démonstration du PSG face au FC Barcelone, Adrien Rabiot n'a que 21 ans, mais il se sait très suivi et convoité. Alors, quand sur Europe 1 on l'interroge sur la possibilité qu'il devienne le Steven Gerrard du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot reste très pondéré. Il est vrai que ses envies récentes de bouger ont confirmé que le jeune milieu de terrain voulait surtout du temps de jeu, même si le PSG a forcément sa préférence. Mais Rabiot ne veut pas se fixer des objectifs trop lointains.

« Imiter Gerrard ? C’est compliqué de se projeter très loin. Dans le foot, on peut tout envisager. Après, bien sûr que c’est envisageable, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Dans le football actuel, c’est compliqué de se projeter très loin. Ma prolongation ? Je suis sous contrat jusqu’en 2019 et je pense que ce n’est pas pressé. Honnêtement, je ne pense pas à ça. S’il y a des offres de grands clubs, cela demande à être étudié. Des clubs comme le Real Madrid, ce sont des clubs importants mais, vraiment, le principal c’est le présent et je suis concentré sur ce que je fais au moment présent, c’est la meilleure chose à faire », a précisé Adrien Rabiot, avant le OM-PSG de ce dimanche soir.