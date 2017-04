PSG : Rabiot est heureux d'avoir fait taire les rageux

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Adrient Rabiot (après la victoire du PSG contre Monaco en finale de la Coupe de la Ligue) : « On a dit partout qu’on était en difficulté, que Monaco était favori, que Monaco était le plus fort cette saison. On en a entendu des choses et on avait vraiment à coeur d’aller chercher cette Coupe et de démontrer ce qu'est le PSG. Et quand on joue comme cela, c’est un régal (…) On a respecté les consignes de l’entraîneur, on a joué avec le coeur. Vraiment on avait à coeur de gagner et quand je dis ça, ça vient aussi du coeur. De nos victoires de ces dernières saisons en Coupe de la Ligue, c’est la plus belle car on jouait contre l’AS Monaco et c’est une des meilleures équipes de notre Ligue 1, il y avait une vrai rivalité en face. C’était bien de montrer que le PSG est toujours à un haut-niveau. »