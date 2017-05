PSG : Rabiot en mode hésitation avant le début du mercato

Dans : PSG, Ligue 1.

Lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2019, et considéré comme intransférable par Nasser Al-Khelaifi, Adrien Rabiot se pose tout de même de grosses questions sur son avenir. En effet, selon L'Equipe, le milieu de terrain international tricolore du PSG se demande clairement à quoi joue le club de la capitale, qui s'apprête à perdre son directeur sportif, et probablement son directeur du football, le Paris Saint-Germain semblant avoir du mal à trouver une vraie stabilité malgré ses ambitions.

De même, Adrien Rabiot n'apprécie pas réellement la mission de sentinelle que lui a confiée Unai Emery ces derniers temps, Rabiot préférant ouvertement être milieu relayeur. « Je suis aux ordres du coach, je suis à l’écoute, ça ne me pose pas de souci, mais c’est vrai que c’est un peu handicapant par rapport à mes qualités. Car j’aime bien aller vers l’avant et là, je joue avec le frein à main. J’essaye de ne pas trop me projeter, c’est un rôle différent de celui de relayeur », a ainsi expliqué Adrien Rabiot après le match face à Bastia.

Du côté du Paris Saint-Germain, on a fait une offre de prolongation et on attend un retour du clan Rabiot pour finaliser cela. Mais, malgré les gros doutes du joueur, le PSG reste résolument optimiste, espérant un accord durant l'été, une fois que le milieu de terrain aura digéré cette saison compliquée.