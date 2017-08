PSG : Rabiot donne un gros indice pour son futur club

Dans : PSG, Mercato.

Milieu de terrain formé au PSG même s’il est passé également par Manchester City, Adrien Rabiot a souvent été annoncé sur le départ depuis ses débuts chez les professionnels. Malgré quelques coups de chaud, cela n’a pour le moment jamais débouché sur un changement de club, ce dont Paris peut se féliciter, le milieu de terrain étant devenu un joueur qui compte et un international. Un statut qui fait forcément des envieux, et notamment la Juventus, qui suivrait le gaucher depuis trois ans selon Tuttosport. Et visiblement, cet intérêt est réciproque, a répondu Rabiot lorsqu’il a été interrogé par Sky Sport Italia.

« A l’avenir, il pourrait y avoir une possibilité de jouer en Serie A. Cela m’intéresse. Mais je suis bien à Paris pour le moment », a expliqué le milieu de terrain, qui envisage plus de prolonger que de partir à l’heure actuelle, même si les négociations avec le club de la capitale, et aussi avec son entraineur concernant sa position sur le terrain, ont toujours été compliquées.