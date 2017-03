PSG : Rabiot a trois bonnes raisons de ne pas prolonger

Dans : PSG, Mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2019, Adrien Rabiot a reçu une offre de prolongation depuis l’automne dernier. Mais celui qui fêtera ses 22 ans lundi n’a toujours pas donné suite à cette proposition.

Il faut dire que la situation n’est pas urgente. Mais surtout, le milieu de terrain s’inquiète pour le projet du club francilien. Notamment à cause de la déroute à Barcelone en Ligue des Champions, l’international français a l’impression de voir le PSG régresser. Comme Marquinhos et Marco Verratti, Rabiot préfère attendre le mercato estival pour voir les vraies ambitions de ses dirigeants. Et ce même si le directeur du football Patrick Kluivert lui a promis une équipe renforcée lors d’une réunion le mois dernier, raconte le quotidien Le Parisien.

Autre raison de patienter pour le joueur formé à Paris : sa position sur le terrain. En effet, Rabiot veut s’assurer que son entraîneur Unai Emery, ou un éventuel successeur, l’utilisera en tant que milieu relayeur et non en sentinelle, un poste qu’il juge trop défensif. Enfin, le gaucher a une attirance particulière pour la Premier League. Alors même s’il envisage une longue carrière au PSG, Rabiot n’est pas insensible aux intérêts anglais...