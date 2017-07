PSG : Rabiot a fait craquer Emery sur un point crucial

Dans : PSG, Mercato.

Adrien Rabiot n’est désormais plus un grand espoir du Paris Saint-Germain, mais bien un joueur qui compte dans l’effectif, et qui ambitionne de devenir un titulaire indiscutable cette saison.

Pourtant, sous Unai Emery, cela n’était pas le cas récemment, et son absence totale lors de la finale de la dernière Coupe de France l’avait beaucoup fait réfléchir, au point qu’il refuse de prolonger. Le jeune milieu de terrain avait posé ses conditions, en terme de temps de jeu et de positionnement. Et visiblement, cela a marché. Alors qu’Unai Emery le voyait comme une sentinelle devant la défense avec la récupération comme première préoccupation, le joueur avait affiché son ambition d’évoluer en numéro 8, en relayeur capable de se projeter. Visiblement, Rabiot a eu gain de cause à en croire les propos de l’entraineur espagnol dans L’Equipe.

« Rabiot a beaucoup progressé la saison dernière, comme Presnel Kimpembe. On a beaucoup travaillé avec lui. Il préfère évoluer en 8 et on va faire en sorte qu'il joue plus dans cette position », a reconnu l’ancien coach du FC Séville, qui perd donc un milieu purement défensif, avec le départ désormais inévitable de Krychowiak. Mais avec Verratti, Motta et Nkunku, Paris a encore de la marge à ce poste.