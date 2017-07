PSG : Questions sur Neymar interdites en conférence de presse du PSG

Dans : PSG, Mercato.

Ce mardi soir, à partir de 23h, Unai Emery et Edinson Cavani seront en conférence avant le match que jouera le Paris Saint-Germain contre la Juventus dans la nuit de mercredi à jeudi aux Etats-Unis. Forcément, tout le monde brûle d'impatience d'avoir des informations fraîches sur le dossier Neymar. Mais selon le réseau brésilien de télévision Esporte Interativo, le PSG a prévenu les journalistes qui assisteront à cette conférence de presse que les questions sur le cas du joueur du Barça sont tout simplement interdites. Et si certains en posent, ils n'obtiendront strictement aucune réponse. Alors que des rumeurs annoncent une possible intervention de Neymar dans les prochaines heures, le Paris Saint-Germain souhaite garder sa ligne de conduite, à savoir ne faire aucun commentaire sur les rumeurs du mercato.