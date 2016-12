PSG : Que doit faire Paris avec Jesé ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

La situation concernant Jesé est actuellement bloquée. Le joueur ne devrait pas disputer la deuxième partie de saison avec le PSG, où il n’a pas réussi à se faire sa place. Julian Draxler est déjà sur le point d’arriver pour le remplacer et l’attaquant espagnol a clairement émis une préférence, celle de jouer pour le club de son ile natale, Las Palmas en Liga. Problème de taille, la formation des Canaries assure ne pas avoir les moyens de prendre en compte une bonne partie du salaire de l’ancien madrilène, qui est certes copieux pour le promu. Le PSG va-t-il finir par céder à la volonté de Jesé en le laissant filer en Espagne tout en continuant à payer les trois-quarts de son salaire ?

La réaction du club parisien sera intéressante à suivre, puisque d’autres clubs européens sont prêts, eux, à faire un effort pour récupérer le joueur. Il s’agit, selon le Mirror, de Liverpool, et selon Tuttosport, de la Roma, qui accepteraient de prendre le salaire de Jesé à leur charge. Deux formations plus ambitieuses et clairement plus riches que Las Palmas, même si elles attirent beaucoup moins Jesé, qui pense surtout à être titulaire et à relancer sa carrière. Néanmoins, pour les dirigeants franciliens, le volet financier ne semble pas négligeable, et si celui-ci devait dicter le choix final, alors le PSG enverrait un signal fort en acceptant les offres de Liverpool ou de la Roma, contre la volonté première du joueur.