PSG : Quand Meunier et Niort parlent mercato, ça rigole bien

Le Paris Saint-Germain n’est sans doute pas près d’oublier son passage à Niort. Vainqueurs de leur huitième de finale de Coupe de France contre les Chamois (0-2) mercredi, les Parisiens ont eu du mal à s’adapter à un terrain détrempé et à la limite du praticable.

« Ça m'a fait plaisir de jouer un match comme ça, c'est un retour aux sources ! », a confié Thomas Meunier, qui ne s’attendait pas à être pris aux mots par le club niortais. « Il est en fin de contrat quand Meunier ? On peut lui proposer plein de matchs comme ça s'il veut ! », a réagi le pensionnaire de Ligue 2 sur Twitter. Etant donné l’humour du latéral droit, la discussion ne s’est pas arrêtée là.

« Laissez-moi profiter de Paris encore un peu », a plaisanté le Belge, dont les centres d’intérêt culturels sont désormais connus, d’où la nouvelle proposition de Niort. « Et si on investit dans un musée d'œuvres d'art et tout et tout ? » Toujours insuffisant pour convaincre Meunier : « Ce sera jamais mieux qu'ici, a-t-il répondu. Mais bien essayé ! » Les dirigeants parisiens sont soulagés...

@CNFC_Officiel @PSG_inside laissez-moi profiter de Paris encore un peu :) — Thomas Meunier (@ThomMills) 2 mars 2017