PSG : Quand le Barça se fait à l'idée de vendre Neymar à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce mercredi, alors que la rumeur faisant état d’un possible transfert de Neymar au Paris Saint-Germain commençait à bruire, le vice-président du FC Barcelone Jordi Mestre avait annoncé que le Brésilien resterait à « 200 % » au sein du club catalan cet été.

48 heures plus tard, rien n’est fait, mais le Barça a perdu de sa superbe. Selon Marca, la formation espagnole aurait accepté le fait que le PSG via l’Emir du Qatar puisse se payer le montant de la clause libératoire de l’ancien joueur de Santos, même si de gros doutes subsistent sur la faisabilité financière, le fair-play financier et surtout le fameux droit à l’image que le père de Neymar veut récupérer intégralement, ce qui limiterait grandement les futurs revenus du PSG en cas de transfert.

Dans le vestiaire, ce départ ne serait en revanche pas totalement une surprise. Le journal espagnol assure que la présence de nombreux brésiliens à Paris est un élément qui compte, et surtout celle de son « frère » Daniel Alves, qui lui a beaucoup manqué la saison passée au Barça. De plus, la presse espagnole souligne que non seulement Neymar vivrait assez mal le fait d’être toujours vu comme le second couteau derrière Lionel Messi, mais qu’en plus ses choix individualistes à outrance auraient fini par lasser quelques cadres adeptes du jeu rapide à peu de touches de balle, comme Iniesta et Busquets. Autant dire que le FC Barcelone tente désormais de faire bonne figure, en se disant que finalement, recevoir plus du double du plus gros transfert de l’histoire pour un joueur qui n’était pas la superstar du club, n’est peut-être pas une si mauvaise affaire.