PSG : Qatar Airways plutôt que Fly Emirates pour un contrat colossal ?

Dans : PSG, Ligue 1.

On le sait, le Qatar a actuellement des relations compliquées avec quelques-uns de ses voisins, et forcément le contrat qui lie actuellement Fly Emirates, compagnie aérienne des Emirats Arabes Unis, au Paris Saint-Germain, n'est ni du goût des autorités de ce pays, ni de celui des Qataris. Et cela devrait rapidement se concrétiser. En effet, selon @ParisUnited6, ce contrat important, puisque Fly Emirates est notamment le sponsor maillot du PSG, va s'arrêter comme prévu à la fin de la saison 2017-2018 et ne sera pas reconduit. En 2013, lorsque la compagnie aérienne avait prolongé de cinq ans son engagement avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, on avait évoqué un montant de 20ME par saison.

Pour remplacer Fly Emirates, le PSG n'aura pas à trop se casser la tête. En effet, c'est Qatar Airways qui le favori pour s'afficher sur le maillot de Neymar et ses coéquipiers. Cela aurait du sens dans la mesure où cette compagnie aérienne est la compagnie nationale du Qatar, à qui le Paris Saint-Germain appartient à travers Qatar Sports Investments. On imagine que les 20ME par an seront revus très sérieusement à la hausse si cette opération se concrétise.