PSG : Provocation, défaite, Thiago Motta et Di Maria n'ont pas supporté

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce dimanche soir à Nice, le Paris Saint-Germain a perdu très gros dans la course au titre. En perdant sévèrement contre l'OGCN (3-1), le club de la capitale française offre quasiment la Ligue 1 à l'AS Monaco. Et cette déception s'est clairement faite ressentir sur la pelouse de l'Allianz Riviera en fin de partie. Puisque Paris a écopé de deux cartons rouges dans le temps additionnel, avec Thiago Motta (90e), coupable d'un mauvais geste sur Baysse, et Di Maria, auteur d'un tacle à retardement sur Souquet (90+4e). Cette saison, le PSG n'avait jamais reçu de rouge direct... avant d'en prendre deux d'un coup ce soir... Une étonnante fébrilité devant ce match qui leur échappe, et les provocations niçoises avec notamment un Paul Baysse dans tous les coups, bons ou mauvais.