PSG : Praud cherche un exorciste pour un cas épineux du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

En concurrence avec Alphonse Areola au Paris Saint-Germain cette saison, Kevin Trapp a reçu le soutien de Pascal Praud, qui ose même le comparer à Bernard Lama.

Mardi, lors de la victoire du club de la capitale contre Lille (2-1), Areola s'est fait remarquer, dans le mauvais sens du terme, en offrant un but à De Préville suite à une terrible faute de pied. Cette grosse bourde a fait couler beaucoup d'encre, et de nombreuses voix s'élèvent pour une titularisation définitive de Trapp. Pascal Praud suit lui aussi ce mouvement en allant toutefois plus loin de ses propos. D'après le journaliste, le portier allemand, très bon cette saison, est tout simplement le meilleur gardien du club francilien depuis le début des années 2000 et le départ de Bernard Lama.

« Depuis le départ de Bernard Lama au printemps 2000 – il y a quasiment dix-sept ans ! – aucun gardien de but n’a fait l’unanimité dans le vestiaire du PSG. Ni son successeur Letizi, ni aucun des dix autres gardiens. Comme si les six mètres étaient un espace maudit. Citons au hasard le beau Casagrande, le populaire Alonzo, l’expérimenté Landreau, le vieillissant Coupet, l’effrayant Edel. Puis vinrent les Qataris. Douchez et Sirigu ont partagé le poste. Puis Kevin Trapp et Alphonse Areola. Le meilleur de cette liste ? Trapp ! Je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, que Trapp a ses détracteurs, mais j’ai toujours trouvé sévères les critiques qui ont accompagné les prestations de l’Allemand. Quoiqu’il en soit, lui comme les autres n’a pas effacé la mémoire de Bernard Lama, figure tutélaire du poste de gardien de but dans l’histoire du PSG (...) Le PSG a besoin d’un exorciste plus que d’un recruteur. Un esprit malin pourrit la vie des numéros 1 parisiens depuis trop longtemps sans que le diable n’y soit pas pour quelque chose. En attendant Thibaut Courtois, David De Gea ou Manuel Neuer ? Qui sait… Ce serait une autre façon de vaincre le malin… », a lancé, sur Yahoo Sport, Pascal Praud, qui estime cependant que le PSG a besoin de recruter un top gardien européen pour mettre ce problème-là de côté.