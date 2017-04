PSG : Pourquoi Rabiot maudit son ami Kimpembe

Dans : PSG, Ligue 1.

En plein sprint final et avant d'aborder sa demi-finale de Coupe de France contre l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain va peut-être devoir se passer d'Adrien Rabiot... à cause de Kimpembe.

Absent du groupe parisien depuis dix jours, et remplacé par Thiago Motta dans l'entrejeu lors des victoires contre Metz (2-3) et Montpellier (2-0), Adrien Rabiot est encore incertain pour le prochain match contre Monaco. « Rabiot ? C'est un coup. Il va s'améliorer pour le match de mercredi. On va attendre, et cela dépend de la façon dont il réagit. J'espère qu'il sera bien lundi, mais on saura qu'après », a avoué Unai Emery, après la rencontre face au MHSC samedi.

Et pour ce coup au tibia, qui l'empêche pour l'instant d'être à 100 %, Rabiot doit vilipender... son grand ami Presnel Kimpembe. En effet, selon L'Equipe, c'est à cause d'un gros tacle du défenseur central francilien que l'international français est toujours sur la touche, malgré de nombreux soins. Un véritable coup dur pour le PSG avant la réception au Parc des Princes de Monaco dans le cadre de la Coupe de France. Merci Kimpembe...