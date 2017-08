PSG : Pourquoi Mbappé a décidé de jouer à Paris

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Kylian Mbappé a pris sa décision, il compte désormais jouer pour le Paris Saint-Germain cette saison. Cela va être difficile à digérer pour l’AS Monaco, qui espérait au moins retenir sa nouvelle superstar sur le marché des transferts. Mais progressivement, la volonté du joueur de rejoindre le club de la capitale est apparue comme une évidence, jusqu’à ce que ses représentants et sa famille annoncent, ce mercredi, à Vadim Vasilyev, qu’il allait falloir négocier avec le PSG car le jeune international français ne resterait pas dans la Principauté. Comment en est-on arrivé là ? Tout d’abord, il y a eu les discussions pour sa prolongation de contrat à Monaco, qui semblait assez naturelle étant donnée la saison qu’il venait de vivre. Aucun accord n’a pu être trouvé alors que le natif de Bondy réclamait 1,4 ME par mois, soit tout de même 17 ME par an. Le champion de France n’a pas répondu favorablement, et cela fait donc quelques semaines que le père de Mbappé lui cherche une nouvelle destination.

Le Real Madrid était clairement le premier choix, mais là aussi, la Maison Blanche n’a pas rempli les conditions du joueur. La demande n’était pas financière, mais sportive, puisque Mbappé a demandé à faire partir un membre de la BBC pour lui assurer une place de titulaire, ou au moins un temps de jeu conséquent. Le Real Madrid, double champion d’Europe en titre, n’a pas osé faire le grand saut, laissant donc Paris seul en course. Antero Henrique a bien évidemment sauté sur l’occasion, appâtant le jeune attaquant avec la perspective de former avec Neymar l’une des attaques les plus appétissantes au monde. Avec cela, s’ajoute un salaire copieux de 18 ME par an qui sera le deuxième du club, devant Cavani et derrière Neymar. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco, qui, en coulisses, envisage pour la première fois de céder sa nouvelle star, même si les négociations pourraient encore durer pour finaliser ça dans les dernières heures du marché des transferts.