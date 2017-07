PSG : Pour Fabinho c'est 60ME !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Même si la période des soldes bat son plein en France, l'AS Monaco n'est pas disposée à pratiquer des prix bradés lorsqu'il s'agit de vendre ses joueurs. Et surtout s'il faut céder un membre important de l'effectif de Leonardo Jardim au principal concurrent national, le Paris Saint-Germain. C'est donc pour cela que les négociations au sujet du transfert de Fabinho au PSG pourraient prendre du temps, Monaco étant déterminé à tirer le maximum d'argent de cette opération si elle doit se faire.

C'est donc sans hésiter que les dirigeants russes de l'ASM ont refusé une proposition initiale de 45ME transmise par Paris pour le joueur brésilien. Ce dimanche, L'Equipe affirme que pour obtenir gain de cause dans ce dossier, le club de la Principauté n'attend rien de moins que 60ME bonus compris, et que le PSG va devoir accélérer le rythme car d'autres clubs capables de payer cette somme tournent autour de Fabinho. Ce dernier semble toutefois avoir fait son choix, sa présence à Paris vendredi matin n'étant pas pour faire du tourisme. Les discussions vont donc s'intensifier dans les prochains jours entre le PSG et l'AS Monaco afin d'aboutir à un accord.