PSG : Pour Bernard Tapie, le Qatar se ridiculise avec Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Pour s’offrir l’attaquant du FC Barcelone Neymar, le Paris Saint-Germain s’apprête à dépenser les 222 M€ de sa clause libératoire. De quoi choquer beaucoup d’observateurs.

Il faut dire que le club francilien va réaliser une opération inédite dans le monde du foot. Alors que le plus gros transfert de l’histoire, celui de Paul Pogba à Manchester United l’été dernier, s’élève à 105 M€, le dossier du Brésilien est carrément dans une autre dimension. Surpris, Bernard Tapie estime que les dirigeants du PSG ont manqué de lucidité. Avec ses propres mots bien sûr.

« Le Qatar, pfff... Ce n'est pas la plus belle carte de visite qui soit, a réagi l’ancien président de l’Olympique de Marseille dans La Provence. Un club qui peut mettre 220 millions pour acheter un joueur qui va lui coûter ensuite 60 millions par an, ça change totalement la donne. On est quand même un peu tombé sur la tête. On n'est plus dans le raisonnable ni dans le rationnel. Ou alors, il faudrait qu'ils fassent un championnat entre eux, ceux qui ont du pétrole... » Autant dire que le natif de Paris n’est toujours pas fan du PSG...