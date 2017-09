PSG : Pour Alexis Sanchez, Paris garde le contact !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Après avoir recruté Neymar et Mbappé lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a toujours en tête de faire venir Alexis Sanchez la saison prochaine.

Cet été, le club de la capitale française s'est construit l'une des meilleures attaques d'Europe. En associant Neymar puis Mbappé à Cavani, Paris a formé sa fameuse MCN pour 465 ME au total. Mais qu'importe le prix puisque le trio offensif parisien brille déjà de mille feux avec huit buts inscrits en deux matchs contre Metz et le Celtic. Mais le PSG ne semble pas encore rassasié d'un point de vue offensif puisque selon Club Call, la direction francilienne ne lâche pas Alexis Sanchez.

Resté à Arsenal contre son gré l'été dernier alors qu'il voulait absolument partir, l'attaquant chilien sera libre l'été prochain, s'il ne prolonge pas chez les Gunners. Et sa situation attire de grands clubs européens. Manchester City en tête puisque Pep Guardiola rêve de recruter son ancien joueur du Barça, une offre de 23 ME étant en préparation pour l'hiver prochain. Mais le PSG reste à l'affût dans ce dossier. La direction parisienne pourrait se payer une attaque hors-norme, et serait prête à proposer un énorme salaire annuel de 21 ME assorti d'une belle prime à la signature pour le Chilien. De quoi mettre tout le monde d'accord ? Réponse dans les mois à venir...