PSG : Pogba, Lukaku, il ne manque plus qu'Aurier à MU

Dans : PSG, Mercato.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain au cours de cet été, Serge Aurier patiente cependant pour prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière.

Le club de la capitale française a tout fait pour le retenir dans un premier temps. Fan du joueur, Nasser Al-Khelaïfi lui avait même offert une belle prolongation de contrat. Mais le latéral droit a envie de quitter la France durant ce mercato. Par conséquent, et pour le remplacer en vue de la saison prochaine, le PSG a recruté Dani Alves. Désormais, l'international ivoirien a le champ libre pour partir. Unai Emery ne l'a d'ailleurs pas amené avec lui aux USA pour la tournée de pré-saison. Preuve qu'il prépare son départ. Sauf que son transfert n'est pas pour tout de suite.

En effet, selon Goal, Aurier veut « trouver la meilleure destination » pour la suite de sa carrière. Si la piste menant à la Juventus n'est plus d'actualité car son statut d'extra-communautaire pose problème, le latéral droit est pisté par l'Inter Milan et Manchester United. Intéressés, les deux clubs seraient prêts à offrir les 20 ME demandés par le PSG. Mais l'Ivoirien attend d'en savoir plus sur son sort, sachant que son procès doit se tenir début août. À ce moment-là, Aurier saura s'il peut partir à MU ou pas, car pour l'instant, il est toujours interdit de territoire en Angleterre. Si le verdict est positif, Aurier pourra aller outre-Manche, où son ami Paul Pogba fait le forcing auprès de ses dirigeants pour que MU le recrute, et anime un vestiaire qui ne manque déjà pas d'ambianceur avec Romelu Lukaku. Dans le cas contraire, le Parisien pourrait filer en Italie. Tout reste donc ouvert dans ce dossier...