PSG : Piqué crache sur la Ligue 1 pour garder Neymar au Barça

Présent en conférence de presse dans la nuit de mardi à mercredi aux Etats-Unis, Gerard Piqué est revenu sur son fameux message « se queda » lancé ce week-end au sujet de Neymar et que tout le monde a interprêté comme l'annonce du choix du Brésilien de rester au Barça. L'emblématique joueur de Barcelone a tenu à préciser que cela n'était pas du tout le cas, et Gerard Piqué en a profité pour tailler la Ligue 1, histoire de justifier son désir de voir Neymar ne pas signer au PSG et rester en Catalogne.

Pour Gerard Piqué, Neymar n'a en effet aucun intérêt à rejoindre le Paris Saint-Germain compte tenu, selon lui, du manque d'intérêt de notre championnat par rapport au championnat d'Espagne. « C'est un joueur unique, le Barça doit lutter de toutes ses forces pour qu'il reste. On ne trouvera pas d'autre joueur comme lui. Le championnat de France, avec tout mon respect, ce n'est pas la même chose que la Liga. C'est pour cela que je lui ai dit qu'il ne devait pas aller à Paris. Parce que là-bas, il n'y a que la Ligue des champions qui compte. S'il ne la gagne pas, il n'aura jamais la reconnaissance qu'il mérite, a lancé Gerard Piqué, qui laisse le soin à Neymar de décider de son avenir et de l’annoncer lui-même. C'est à Neymar de communiquer, mais je souhaite qu'il reste et j'espère que cela se passera ainsi. »