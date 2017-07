PSG : Pierre Ménès valide la piste Alexis Sanchez au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Tandis que l'hypothèse d'une venue de Neymar au Paris Saint-Germain n'aura duré que quelques heures, c'est de nouveau vers Alexis Sanchez que les regards se tournent lorsqu'on évoque un éventuel renfort offensif pour le club de la capitale. Même si Arsène Wenger veut convaincre son attaquant de rester, ce dernier paraît avoir décidé de bouger, mais à priori ne pourra pas signer en Premier League, les Gunners étant déterminés à ne pas renforcer leurs adversaires.

Le PSG serait donc revenu au combat dans ce dossier, Paris ayant toutefois du mal à répondre aux colossales exigences salariales d'Alexis Sanchez. Pour Pierre Ménès, qui s'exprime sur la rumeur de la possible signature de l'attaquant chilien au Paris Saint-Germain, ce dernier serait un choix parfait pour le vice-champion de France. « Alexis Sanchez au PSG ? Évidemment pour. En plus c'est le dossier le plus réalisable dans la catégorie grand attaquant. Complémentaire de Cavani en plus », a confié, via Twitter, le consultant de Canal+, clairement convaincu que Sanchez est le joueur idéal pour le PSG.