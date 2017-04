PSG : Pierre Ménès répond aux détracteurs de Ben Arfa

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Auteur d’un doublé ce mercredi face à Avranches, Hatem Ben Arfa a démontré qu’il savait aussi finir le travail quand on lui en donnait l’occasion, même s’il a de nouveau joué à un poste d’avant-centre qu’il n’apprécie pas forcément. L’ancien niçois a eu le mérite de répondre présent alors qu’il n’avait pas joué depuis ses fameuses sorties en vidéo qui ont fait du bruit, et au cours desquelles il réclamait du temps de jeu et une vraie chance. Ce n’est pas dit que ce soit le cas quand son coach alignera à nouveau Edinson Cavani, mais Ben Arfa a joué avec sérieux et efficacité, et peu importe l’équipe en face souligne Pierre Ménès.

« Des demi-finales que ne verront pas les joueurs d'Avranches, sèchement battus par le PSG malgré une première demi-heure de jeu intéressante. Le temps pour le rouleau compresseur parisien de se mettre en route. Malgré un onze remanié au coup d'envoi, le club de la capitale n'a pas beaucoup tremblé, monopolisant le ballon pendant toute la rencontre. Une partie qui aura permis à Emery de donner un peu de temps de jeu à Lo Celso, Guedes mais surtout Ben Arfa. Alors j'entends déjà ses détracteurs dire que c'était facile face à une équipe de National. Mais encore fallait-il prendre ce match au sérieux. L'ancien de Nice a demandé du temps de jeu, il en a eu et a signé un doublé assorti d'une passe décisive. Ça prouve au moins que la motivation est toujours là. Désormais, afin de réaliser le fameux triplé, le PSG devra à nouveau passer l'obstacle monégasque. Et ce sera sans doute une autre affaire... », a expliqué le consultant de Canal+ sur son blog, impatient de voir la suite de ces demi-finales de la Coupe de France avec notamment cette belle affiche au programme.