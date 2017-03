PSG : Pierre Ménès postule comme directeur sportif du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce sera l'événement médiatique du week-end, Pierre Ménès fera son grand retour au Canal Football Club dimanche soir, plusieurs mois après avoir été opéré d'une double greffe foie-rein. Même s'il avoue ne pas encore être au sommet de sa forme, revenant de très très loin, le consultant de Canal+ ne cache pas son impatience et son émotion à l'idée de revenir à l'antenne. Cette semaine est également marquée par la sortie de son livre, « Deuxième mi-temps » qui évoque la terrible épreuve qu'il vient de passer.

Mais quoi qu'il en soit, Pierre Ménès a retrouvé toute sa vigueur et via Twitter il le confirme chaque jour. C'est cependant dans un entretien accordé à Konbini France que le consultant de Canal+ lâche une petite phrase qui va faire du bruit, même si bien évidemment il s'agit d'un pur rêve. Evoquant son avenir, Pierre Ménès sait déjà où cela pourrait se faire. « Je voudrais être directeur sportif. Du PSG ? Oui ! Parce que ça doit être moins dur d'être directeur sportif du PSG que du Stade Rennais. Je pense que tu as plus de moyens pour faire des chèques. Mais bon, le PSG ne me prendrait jamais comme directeur sportif, c'est complètement utopique… », avoue Pierre Ménès, qui a déjà eu une expérience dans ce style, c’était au Stade de Reims, et cela ne s’était pas tellement bien fini pour lui. Mais tout le monde a droit à une deuxième chance.