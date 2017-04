PSG : Pierre Ménès ferme la bouche des anti-Matuidi

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès a toujours apprécié Blaise Matuidi, et après le doublé marqué par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le consultant de Canal+ a tenu à rappeler aux rageux que Matuidi donnait toujours 100% de son énergie pour le club de la capitale. Car au PSG comme ailleurs, on a besoin de joueurs tels que Blaise Matuidi fait remarquer Pierre Ménès.

« Ce doublé va me permettre de m’attarder un peu sur le cas du milieu parisien, qui se fait joyeusement allumer depuis un an. On ne se rend pas compte du travail obscur qu’il abat sur le terrain. Dans une équipe, on ne peut pas avoir que des starlettes. On ne peut pas avoir que des Pastore - auteur de la passe décisive pour Matuidi - qui entrent sur le terrain en ballerines. Il faut aussi des mecs qui vont à la mine, des mecs qui se battent, des mecs qui courent, qui se replacent et font le taf. Alors quand en plus, ce mec-là signe un doublé qui permet au PSG d’être encore dans le coup dans la course au titre, je trouve qu’il faut le souligner. Des Matuidi, on en a besoin dans toutes les équipes », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, histoire de remettre les pendules à l’heure.