PSG : Pierre Ménès en a marre des arbitres anti-Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Confirmant ses dernières sorties, Marco Verratti a livré un match plein ce samedi face à Rennes. Omniprésent à la récupération, il a gratté de nombreux ballons. Décisif à la passe, il a offert le but de la victoire à Julian Draxler, même s’il fallait encore réaliser le dernier geste. Enfin, très à l’aise physiquement, il a porté ses actions jusqu’au bout. Toutefois, là où l’Italien s’est heurté à un roc, c’est quand il a été balayé par Benoit Costil dans la surface, et s’est retrouvé avec un coup-franc contre lui et carton jaune pour simulation. Un enchainement totalement incompréhensible pour Pierre Ménès, qui se demande pourquoi donc les hommes en noir cartonnent aussi facilement que cela Marco Verratti.

« Costil m’a bien fait rire en félicitant l’arbitre de ne pas avoir sifflé penalty sur Verratti alors que la faute est évidente. Mais bon, c’est plus facile de mettre un jaune à l’Italien, visiblement », a lancé le consultant de Canal+ pour le retour de son blog. Il faut croire que le milieu parisien paye encore et toujours l’image qu’il a longtemps entretenu, celle d’un joueur qui aime enquiquiner les arbitres sur chaque décision. Et c’est bien ce qui chagrine Pierre Ménès.