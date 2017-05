PSG : Pierre Ménès est écoeuré par ce PSG nul et violent

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a très probablement dit adieu au titre de champion de France dimanche soir à Nice. Mais en plus d'une défaite logique face au Gym, le PSG n'a pas donné une bonne image, loin de là même. Pierre Ménès le dit sans détour, les joueurs parisiens ont été indignes du maillot qu'ils portent et le consultant ne cache pas son écoeurement devant ce qu'il a vu sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Car pour Pierre Ménès, le Paris Saint-Germain aurait logiquement dû finir à huit.

« Que dire de la prestation du PSG ? Trop de joueurs ont été indignes de leur niveau: Aurier, Motta, Verratti, Matuidi, Di Maria, Cavani... En plus, ils ont ajouté la violence à l'incompétence puisque Motta a été expulsé pour un coup de tête sur Baysse et Di Maria pour un tacle absolument scandaleux sur Souquet. Je n'oublie pas de dire que Cavani aurait également pu être expulsé deux fois dans ce match. D'abord pour un coup de genou au sol sur Baysse que je n'avais pas vu à vitesse réelle (…) Il aurait également pu sortir prématurément pour avoir poussé Favre, ce qui est indigne d'un joueur de son niveau et d'un footballeur pro tout court.

Voilà, les Parisiens termineront sûrement à la deuxième place parce qu'ils ont trois points d'avance sur Nice et deux matchs faciles au Parc. Mais même s'ils ont déjà 80 points, ça reste une saison ratée. Il y a eu trop de matchs médiocres, trop de joueurs qui ont grandement déçu durant l'année et un entraîneur qui n'a pas apporté sa pierre à l'édifice. Il va falloir que le PSG change beaucoup de choses la saison prochaine pour redevenir dominateur dans l'Hexagone et pour effacer la gifle de Barcelone », prévient, sur son blog Pierre Ménès. Difficile de lui donner tort.