PSG : Pierre Ménès désigne ses deux stars de la finale

Dans la foulée de la très nette et indiscutable victoire du Paris Saint-Germain, ce samedi soir à Lyon contre Monaco, Pierre Ménès n'a eu aucun mal à désigner les deux joueurs qui l'ont épaté du côté du PSG. Comme beaucoup, le consultant de Canal+, qui fera son retour à l'antenne ce dimanche, a salué les prestations d'Angel di Maria et Edinson Cavani. « Match exceptionnel de Di Maria (pourquoi est il pas comme ça plus souvent?) et deux buts MagniFiques de Cavani », a expliqué, via Twitter, Pierre Ménès.