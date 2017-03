PSG : Pierre Ménès demande encore à être convaincu par le Paris d’Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

En deux victoires de prestige face à Barcelone et Marseille, Unai Emery s’est mis les sceptiques dans la poche, et a fait clairement rêver les supporters parisiens. Longtemps dubitatif au sujet des méthodes, du jeu prôné et des résultats du technicien espagnol, Pierre Ménès a reconnu qu’Emery avait su transcender son groupe sur les deux matchs capitaux de ces dernières semaines. Toutefois, le consultant de Canal+ attend de voir sur le long terme, la répétition des rencontres à 300 % étant forcément délicate à produire. C’est ce qu’estime Pierre Ménès, quand on lui demande sur les réseaux sociaux s’il est totalement convaincu par le Paris d’Emery.

« Les matchs de Barcelone et de Marseille ont été supers. Le reste est plus banal. Plus d’envie qu’avant ? Je trouve ça un peu facile comme argument. Paris ne gagnait pas avant ? », a lancé le consultant de la chaine cryptée, qui rappelle que l’ancien coach de Séville ne sera jugé que sur ses performances en Ligue des Champions, et qu’il reste encore du chemin pour atteindre le dernier carré.