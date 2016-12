PSG : Pierre Ménès dégaîne sa première punchline contre Emery !

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco, OGCN.

Greffé du foie et d'un rein suite à une cirrhose NASH, qui n'a rien à voir avec l'alcool, Pierre Ménès a donné samedi de ses nouvelles. Et le consultant de Canal+ n'a rien perdant de son sens de la petite phrase acérée comme cela se voit ce dimanche. Après avoir évoqué sa grave maladie et son admiration pour le donneur d'organes et sa famille, Pierre Ménès est interrogé dans L'Equipe sur le football, un sujet que notre confrère garde évidemment à l'oeil quelles que soient les circonstances.

Et en quelques phrases, Pierre Ménès a confirmé qu'il n'avait rien perdu de son mordant et de la phrase qui fait mouche, ce n'est pas Unai Emery qui dira le contraire.. « Au PSG, ils l'ont voulu leur entraîneur ? Qu'ils se le bouffent ! Mais ils seront champions, oui ils le seront. Nice ne tiendra pas sur la durée et Monaco a plus de chances d'enquiquiner Manchester City que le PSG n'en a avec le Barça. Du coup, ça leur pompera de l'énergie pour le Championnat. Mais s'ils passent en Ligue des champions et vu comment ils jouent, ces Monégasques, ça serait pas mal ! », confie Pierre Ménès, qui pense pouvoir revenir à l'antenne sur Canal+ en mars.